В Португалии задержали трех миграционных инспекторов за убийство украинца

Миграционная служба Португалии Украинская правда

Убийство произошло в комнате медицинской помощи в аэропорту Лиссабона

В Португалии задержали трех инспекторов миграционной службы, которых обвиняют в смерти украинца. Об этом сообщила пресс-служба полиции Португалии.

"Задержанные являются частью персонала этой службы (миграционная служба - ред.), и следствие установило, что они предположительно ответственны за смерть 40-летнего украинского гражданина, который пытался незаконно въехать в страну 10 марта", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, убийство произошло в комнате медицинской помощи в аэропорту Лиссабона. В преступлении подозревают инспекторов миграционной службы, которые пытались скрыть обстоятельства смерти украинца.

К слову, к мужчине применяли физическую силу, смерть наступила от приступа эпилепсии.

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Инспекторам миграционной службы Португалии, подозреваемым в убийстве грозит до 25 лет тюрьмы.