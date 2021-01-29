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В Португалии официально легализовали эвтаназию

В киевском медицинском учреждении на пациента напал неизвестный Фото из открытых источников

Теперь закончить жизнь можно будет психически здоровым пациентам, страдающим от неизлечимой болезни

В пятницу, 29 января, парламент Португалии проголосовал за легализацию эвтаназии в стране. Португалия станет седьмой в мире, где неизлечимо больные пациенты могут обращаться за помощью к врачу, чтобы положить конец жизни. Об этом сообщает Reuters.

Эвтаназия разрешена психически здоровым пациентам старше 18 лет, которые страдают от неизлечимой болезни или от длительного и невыносимой боли.

После голосования парламента законопроект должен быть подписан президентом Португалии Марсело Ребело де Соуз. Ранее он заявил, что будет учитывать решение законодательного органа.

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Ранее сообщалось, что нижняя палата парламента Испании одобрила законопроект о легализации эвтаназии. Право на добровольный уход из жизни хотят наделить смертельно больных пациентов и людей с неизлечимыми болезнями.

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