В Португалии официально легализовали эвтаназию
Теперь закончить жизнь можно будет психически здоровым пациентам, страдающим от неизлечимой болезни
В пятницу, 29 января, парламент Португалии проголосовал за легализацию эвтаназии в стране. Португалия станет седьмой в мире, где неизлечимо больные пациенты могут обращаться за помощью к врачу, чтобы положить конец жизни. Об этом сообщает Reuters.
Эвтаназия разрешена психически здоровым пациентам старше 18 лет, которые страдают от неизлечимой болезни или от длительного и невыносимой боли.
После голосования парламента законопроект должен быть подписан президентом Португалии Марсело Ребело де Соуз. Ранее он заявил, что будет учитывать решение законодательного органа.
Ранее сообщалось, что нижняя палата парламента Испании одобрила законопроект о легализации эвтаназии. Право на добровольный уход из жизни хотят наделить смертельно больных пациентов и людей с неизлечимыми болезнями.