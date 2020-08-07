В порту Одесской области хранится 9,6 тонн аммиачной селитры

Порт "Южный", Одесская область Фото из открытых источников

В порту заверили, что селитра не представляет угрозы

В морском порту "Южный", который расположен в Одесской области, хранится почти 10 тонн аммиачной селитры. Об этом сообщили в администрации порта.

"В целом в порту Южный, согласно всех норм и стандартов, хранится аммиачная селитра объемом 9,6 тысяч тонн на причалах № 1,2 порту", – говорится в сообщении.

Однако, в администрации отметили, что селитра является фасованной в биг-бэгах согласно соблюдению технологических требований. Благодаря этому она не является взрывоопасной.

Отмечается, что опасность представляет перегрузка аммиачной селитры навалом. Однако, такой способ в порту "Южный" не применяют.

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Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля срочно проверить состояние взрывоопасных веществ в Украине и принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Таким образом глава государства хочет выяснить, существует ли в стране угроза жизни и здоровью людей.

Заметим, внезапный приказ о проверке Зеленский выдал в связи с трагедией в ливанской столице Бейрут. Там в порту взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, которую в 2014 году конфисковали с судна российского бизнесмена.

В результате взрыва пострадали тысячи людей, еще более сотни погибли.