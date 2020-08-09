В порт Южный прибыл корабль с больными COVID-19

Судно PATRA Думская

Болезнь подтвердили в 11 моряков

В порт Южный Одесской области прибыл сухогруз PATRA (IMO 9607801) под флагом Греции, на котором половина экипажа больные коронавирусом. Об этом сообщает Думская со ссылкой на директора Лабораторного центра Минздрава Украины на водном транспорте Николая Голубятникова.

Как отмечается, корабль отправился из египетского порта Эль-Дехейла с экипажем из 22 моряков. На рейде возле порта Южный выяснилось, что часть из них имеют симптомы COVID-19. После проведения тестирования вирус подтвердили в 11 моряков.

Коронавирус обнаружили в 11 моряков Думская

Сейчас судно остановилось у карантинного причала, решается вопрос о госпитализации экипажа. По данным издания, моряки застрахованы и будут переведены в одно из медучреждений города.

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Кроме этого, после дезинфекции корабля на него отправят сменный экипаж.

Напомним, ранеее в порту Южный коронавирус обнаружили у членов экипажа судна "София", которое прибыло под флагом Либерии. В связи с этим всех присутствующих на корабле отправили на карантин.