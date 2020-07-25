В порт Одессы вошли пять кораблей НАТО

Корабли НАТО в порту Одессы Думская

Корабли простоят в Одессе до 28 июля

В субботу, 25 июля, пять кораблей во главе с флагманом Постоянной военно-морской группы Североатлантического альянса (НАТО) проникли в порт Одессы. Об этом сообщает "Думская".

Как отмечается, первыми примерно в семь утра отшвартовались на военно-морской базе "Юг" два корвета - румынский "Контрадмирал Себастиан" и болгарский "Бодрый".

Чуть позже в одесском порту остановились еще три фрегата: испанский "Alvaro de Bazan" (флагман группы), турецкий F243 "Yildirim" и румынский F222 "Regina Maria".

Ожидается, что корабли простоят в Одессе до 28 июля.

Напомним, в июле Средиземноморская военно-морская группа НАТО во главе с ракетным фрегатом Испании Álvaro de Bazán (F-101) взяла курс на Черное море. В частности, корабли приняли участие в военно-морских маневрах, после чего в планах было посетить Одессу.

Позже корабли Второй постоянной военно‑морской группы НАТО (SNMG2) и Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях, организованных флотами Болгарии и Украины.