В популярных приложениях на iPhone произошел глобальный сбой

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Проблема могла возникнуть из-за комплекта разработки программного обеспечения (SDK) Facebook

Пользователи iPhone по всему миру пожаловались на сбои в работе в различных популярных приложениях на iOS. Об этом сообщает "Медуза".

Неполадки возникают в работе следующих приложений: Spotify, Tinder, Viber, у сервисов "Яндекса" и многих других.

Предположительно, проблема возникла из-за комплекта разработки программного обеспечения (SDK) Facebook, с помощью которого пользователи могут использовать профиль в соцсети для входа на другие сайты.

Тем временем в Facebook сообщили, что изучают проблему.

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