В Полтавской области в этом году отменили Сорочинскую ярмарку

Сорочинская ярмарка Национальная Сорочинская ярмарка

Это первый такой случай за всю историю ярмарки

В Полтавской области в этом году в условиях распространения коронавируса решили не проводить легендарную Сорочинскую ярмарку. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

"Организатор национальной Сорочинской ярмарки - ООО "Сорочинская ярмарка" информирует потенциальных участников и гостей о том, что нами принято решение о не проведении Сорочинской ярмарки именно в селе Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области!" - говорится в сообщении.

По словам организаторов, они не хотят подвергать возможной опасности тех, кто любит ярмарку и приезжает на нее, несмотря на то, что эпидемическая ситуация в Украине с заболеваемостью COVID-19 стабилизирована, карантинные ограничения снимаются, работают крупнейшие оптовые рынки, а на август разрешено проведение масштабных выставок и мероприятий в регионе.

Также организаторы отметили, что относительно Национального Сорочинской ярмарки продолжается политика двойных стандартов. Они не допустят повредить имиджу мероприятия, которое имеет многовековую историю.

Напомним, недавно стало известно, что нынешний 27-й Львовский международный BookForum состоится 16-20 сентября, однако его впервые проведут в онлайн-формате.