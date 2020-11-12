В Полтавской области обнаружили тысячелетние костяные коньки

По словам исследователей, в X-XIII вв. коньки изготавливали из костей лошади или крупного рогатого скота

При раскопках поселения Решетиловка-III в Полтавской области археологи обнаружили костяные коньки, которые датируются X-XIII вв. Об этом сообщили в научно-исследовательском центре "Спасительная археологическая служба".

"Самой интересной, пожалуй, оказалась находка, которой может быть чуть больше тысячи лет. Это-коньки, сделанные из кости, которые предварительно датируем X-XIII вв. их обнаружили в культурном слое поселения на глубине 0,5 м от современной поверхности. Один конец изделия подтесан и слегка приподнят над поверхностью, на обоих концах сделаны дырки для крепления к ноге", - говорится в сообщении.

По словам исследователей, в X-XIII вв. коньки изготавливали из костей лошади или крупного рогатого скота.

Найденные коньки в Полтавской области Фото: Научно-исследовательский центр "Спасительная археологическая служба" Найденные коньки в Полтавской области Фото: Научно-исследовательский центр "Спасительная археологическая служба"

К слову, поселение Решетиловка-III было найдено в 2015 году археологами Александром Супруненко и Вячеславом Шерстюком во время обследования обхода пгт Решетиловка для реконструкции автомобильной дороги государственного значения Н-31 Днепр – Решетиловка.

Исследователи выяснили, что поселение является многослойным. Старейшие объекты связаны с жизнью и хозяйственной деятельностью представителей катакомбной культуры - племени средне бронзового времени (ХХ-XVII вв. до н. э.). Там были найдены фрагменты горшков украшенных отпечатками шнура.

Другой горизонт связан с объектами, который оставили после себя представители чернолесской культуры (XI – VIII вв. до н. э.). После них археологи обнаружили фрагменты керамики с проколами под венцом и украшенные налепным валиком, а также бронзовую булавку и бронзовую проколку ромбовидной формы.

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Напомним, ранее в Олевской ОТГ Житомирской области во время археологических раскопок были найдены монеты древнеримского времени, а именно серебряные денарии.