В Полтавской области обнаружили тысячелетние костяные коньки
По словам исследователей, в X-XIII вв. коньки изготавливали из костей лошади или крупного рогатого скота
При раскопках поселения Решетиловка-III в Полтавской области археологи обнаружили костяные коньки, которые датируются X-XIII вв. Об этом сообщили в научно-исследовательском центре "Спасительная археологическая служба".
"Самой интересной, пожалуй, оказалась находка, которой может быть чуть больше тысячи лет. Это-коньки, сделанные из кости, которые предварительно датируем X-XIII вв. их обнаружили в культурном слое поселения на глубине 0,5 м от современной поверхности. Один конец изделия подтесан и слегка приподнят над поверхностью, на обоих концах сделаны дырки для крепления к ноге", - говорится в сообщении.
По словам исследователей, в X-XIII вв. коньки изготавливали из костей лошади или крупного рогатого скота.
К слову, поселение Решетиловка-III было найдено в 2015 году археологами Александром Супруненко и Вячеславом Шерстюком во время обследования обхода пгт Решетиловка для реконструкции автомобильной дороги государственного значения Н-31 Днепр – Решетиловка.
Исследователи выяснили, что поселение является многослойным. Старейшие объекты связаны с жизнью и хозяйственной деятельностью представителей катакомбной культуры - племени средне бронзового времени (ХХ-XVII вв. до н. э.). Там были найдены фрагменты горшков украшенных отпечатками шнура.
Другой горизонт связан с объектами, который оставили после себя представители чернолесской культуры (XI – VIII вв. до н. э.). После них археологи обнаружили фрагменты керамики с проколами под венцом и украшенные налепным валиком, а также бронзовую булавку и бронзовую проколку ромбовидной формы.
Напомним, ранее в Олевской ОТГ Житомирской области во время археологических раскопок были найдены монеты древнеримского времени, а именно серебряные денарии.