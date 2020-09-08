В Полтавской области обнаружили случай лихорадки Западного Нила

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Болезнь передается через укусы комаров

У одного из жителей Зеньковского района Полтавской области обнаружили лихорадку Западного Нила. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Согласно сообщению, у заболевшего повысилась температуры тела до 39०С, появились слабость, ломота в мышцах. После осмотра семейным врачом, больного госпитализировали. Впоследствии вирусологическая референс-лаборатория обнаружила антитела IgG к вирусу Западного Нила.

По информации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, известно о 122 случаях заражения, десять человек умерли: Греция (54, в том числе восемь смертей), Испания (44, в том числе две смерти), Италия (22) и Румыния (две). В Испании (провинция Севилья) продолжается вспышка этой болезни.

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Следует заметить, что в Украине существуют энзоотические территории (территория, в пределах которой в течение длительного времени регистрируются неединичные случаи заболевания населения определенной инфекционной болезнью, переносчиком которой является животное, - ред.) для лихорадки Западного Нила. Вакцины для профилактики лихорадки Западного Нила не существует.

Как отмечается, лихорадка Западного Нила - это опасная вирусная болезнь, передающаяся через укусы комаров. В тяжелых случаях сопровождается лихорадкой, воспалением мозговых оболочек и вещества головного мозга, лимфаденопатией, поражением слизистых оболочек, экзантемой.

Чтобы защититься от укусов комаров, людям рекомендуют:

выбирать одежду с длинными рукавами из плотной ткани;

использовать средства от этих насекомых;

при необходимости осуществлять дезинсекцию помещения.

Инфицированный человек не заразен. Пока нет документального подтверждения случаев передачи вируса от человека к человеку при условии соблюдения стандартных мер инфекционного контроля.

Напомним, по состоянию на утро 8 сентября в Украине лабораторно подтверждено 140 479 случаев коронавирусной инфекции.