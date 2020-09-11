В Полтавской области из-за COVID-19 закрыли на карантин школу, детсад и амбулаторию

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Удалось установить, что череду заражений начала местный семейный врач

В Полтавской области на территории Руденковской ОТГ закрыли на карантин опорную школу, детский сад и амбулаторию после того, как обнаружили ряд заражений коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

Согласно сообщению, сначала COVID-19 заболела семейный врач, которая обслуживает жителей Руденковки, Новых Санжар и других населенных пунктов. От нее заразился водитель, от мужчины – его жена, которая работает в школе.

Через некоторое время коронавирус обнаружили еще у одного из школьников. Таким образом сейчас болеют четверо местных, все они находятся в больнице.

Как отмечается, на 14-дневный карантин закрыли опорное учреждение, его филиал и дошкольное учебное заведение. Пока обучение проводится дистанционно.

Кроме этого, на территории Руденковской ОТО ограничили проведение массовых мероприятий и приостановили работу сельского дома культуры, сельских клубов, Центра культуры и досуга для молодежи, сельских библиотек, парикмахерские, заведения общественного питания на 14 дней.

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Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 10 сентября, обнаружили рекордное количество новых случаев коронавируса COVID-19 - 3 144, еще 53 пациента умерли, а 1 128 человек преодолели болезнь.