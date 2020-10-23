В Полтаве создали вышиванку для британской королевы

Королева Великобритании Елизавета II. Фото: EPA-EFE / ANDY RAIN

Полтавская женская вышиванка отличается богатым убранством рукавов

В Полтаве создали вышиванку по заказу королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом рассказал "Новостям Полтавщины" известный украинский художник и педагог Евгений Пилюгин.

По его словам, заказ готовили во Всеукраинском центре вышивки и ковроткачества.

"Вышивка "белым по белому" - наиболее трудоемкая, как говорят на Полтавщине, забарная. Быстро ее не сделаешь, поэтому она дорогая. Недавно в Решетиловке шили рубашку для королевы Великобритании. Ей лично, или ее окружению захотелось, чтобы у нее была именно такая рубашка. Мастерицы вышивали ее специальным орнаментом", – добавил Пилюгин.

Как известно, особенностью полтавской вышивки является сдержанность цветов, впрочем, помимо классической вышивки белым по белому, нередко можно встретить добавление голубых, коричневых, серых, красных нитей.

Еще одним признаком полтавской вышиванки является сочетание растительных и геометрических орнаментов.

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Напомним, ранее королева Британии впервые с начала карантина появилась на публике верхом на пони. 94-летняя монархиня ездила верхом на пони по имени Balmoral Fern (папоротник Балморала).