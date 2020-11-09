В Польше открыли памятник Симону Петлюре

Польский монумент "Перед Варшавской битвой" Фото из открытых источников

Монумент получил название "Перед Варшавской битвой"

В Скерневице к 100-летию Варшавской битвы открыли монумент, посвященный поддержке Польши другими странами во время польско-советской войны. Один из персонажей - Симон Петлюра. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Польши.

В частности, монумент получил название "Перед Варшавской битвой". Он включает четыре статуи: лидера Польши маршала Юзефа Пилсудского, венгерского премьера Пала Телеки, военного советника польской армии (в то время) Шарля де Голля и атамана Симона Петлюры. Монумент символизирует поддержку этих стран во время польско-советской войны 1920 года.

По словам заместителя премьер-министра культуры Петра Глинского, этот памятник воплощает "межличностную и межнациональную солидарность" тех, кто помог защитить Польшу и Европу от большевиков.

"Памятник напоминает также о польско-украинском союзе того времени, благодаря которому около 20 тысяч украинских воинов сражались в одних рядах с поляками", - говорится в сообщении.

К слову, город Скерневице выбрали, поскольку в те годы сюда прибыл первый поезд с военной помощью от Венгрии. Автором проекта выступил Кароль Бадина из Краковской академии художеств.

Напомним, ранее в столичном Бабьем Яру неизвестные разбили памятник погибшим украинским националистам, среди которых были люди, уличенные в еврейских погромах.





