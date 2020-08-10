В Польше обновили условия пребывания для украинцев: Кого будут пускать без обсервации

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В частности, изменения касаются граждан, прибывающих в Польшу самолетом

Польша обновила перечень для граждан Украины, которым разрешено не проходить обязательную обсервацию, в частности, это касается украинцев, которые прибывают самолетом. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Республике Польша.

Согласно сообщению, от обязательного пребывания на карантине после въезда на территорию Польши освободили:

водителей и членов экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и которые въезжают на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

инспекторов морской администрации;

лиц, выполняющих на территории Республики Польша, работу связанную с реализацией стратегических инвестиционных проектов в сфере энергетики (нефтегазовый, электроэнергетический секторы);

пассажиров воздушных судов, осуществляющих международный перелет из аэропорта, расположенного на территории государства, не подпадающего под запрет воздушного движения;

пассажиров судов, которые курсируют, не заплывая в порты третьих стран, между портами государств-членов Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) - Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве;

лиц, получающих образование в Польше (учащиеся + сопровождающее лицо, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты) а также, ученых, проводящих исследования на территории Польши (при условии документального подтверждения факта обучения / научной деятельности);

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работников дипломатических и консульских учреждений, представителей международных организаций и членов их семей, а также других лиц, которые пересекают границу на основании дипломатического паспорта;

лиц, выполняющих работы на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях обеих стран;

членов семей (супруги, дети) граждан Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) - Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации;

лиц, имеющих разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) - Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации, а также членов их семей (супруги, дети), которые въезжают в Польшу с целью транзита по ее территории.

Напомним, ранее стало известно, что Генеральное консульство Польши во Львове с 10 августа приостанавливает прием визовых анкет в связи с эпидситуацией в области.