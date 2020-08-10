live
Новости » Общество Читати новину українською

В Польше обновили условия пребывания для украинцев: Кого будут пускать без обсервации

Фото из открытых источников

В частности, изменения касаются граждан, прибывающих в Польшу самолетом

Польша обновила перечень для граждан Украины, которым разрешено не проходить обязательную обсервацию, в частности, это касается украинцев, которые прибывают самолетом. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Республике Польша

Согласно сообщению, от обязательного пребывания на карантине после въезда на территорию Польши освободили:

  • водителей и членов экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и которые въезжают на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;
  • инспекторов морской администрации;
  • лиц, выполняющих на территории Республики Польша, работу связанную с реализацией стратегических инвестиционных проектов в сфере энергетики (нефтегазовый, электроэнергетический секторы);
  • пассажиров воздушных судов, осуществляющих международный перелет из аэропорта, расположенного на территории государства, не подпадающего под запрет воздушного движения;
  • пассажиров судов, которые курсируют, не заплывая в порты третьих стран, между портами государств-членов Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) - Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве;
  • лиц, получающих образование в Польше (учащиеся + сопровождающее лицо, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты) а также, ученых, проводящих исследования на территории Польши (при условии документального подтверждения факта обучения / научной деятельности);

Новости по теме: Премьер Польши призвал ко внеочередному саммиту ЕС из-за ситуации в Беларуси

  • работников дипломатических и консульских учреждений, представителей международных организаций и членов их семей, а также других лиц, которые пересекают границу на основании дипломатического паспорта;
  • лиц, выполняющих работы на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях обеих стран;
  • членов семей (супруги, дети) граждан Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) - Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации;
  • лиц, имеющих разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) - Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации, а также членов их семей (супруги, дети), которые въезжают в Польшу с целью транзита по ее территории.

Новости по теме: Во время председательства в ОБСЕ Польша сделает акцент на достижении мира в Украине, - Дуда

Напомним, ранее стало известно, что Генеральное консульство Польши во Львове с 10 августа приостанавливает прием визовых анкет в связи с эпидситуацией в области.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Проверка взрывоопасных веществ по Украине, антирекорд коронавируса и попытка самосожжения во Львове: Главное за 6 августа Порошенко и Турчинов должны оказаться на скамье подсудимых, потому что скрыли закон об амнистии участников "Л/ДНР", – Кузьмин Апелляционный суд отменил арест коллекции картин Порошенко Медведчук и Кузьмин требуют расследовать действия Порошенко и Турчинова, скрывших принятый Радой закон об амнистии участников "Л/ДНР"
Loading...

программы канала ZIK

Безопасность в поездах.
Надежда Савченко | Ток-шоу
Власть пытается нагадить оппозиции, потому что ее рейтинг растет: Кацман о нападении на офис
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Анатолий Шарий в эфире телеканала ZIK | 03.08.20
Светлана Крюкова | Ток-шоу