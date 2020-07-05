В Польше хотят вынести права украинских работников на межгосударственный уровень

Ян Кшиштоф Ардановский Фото из открытых источников

В Польше отметили, что украинцев уважают благодаря их надежности и трудолюбию

Польский министр сельского хозяйства и развития села Ян Кшиштоф Ардановский 4 июля заявил, что права украинцев, работающих в Польше нужно урегулировать межправительственным соглашением. Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, сейчас в Польше работают тысячи граждан Украины, которые заработали уважение благодаря своей честности, надежности и трудолюбия.

"Возможно, это (статус украинцев - ред.) должен урегулировать межгосударственное соглашение, которое давало бы большие гарантии, и большую безопасность, лучшую опеку, соблюдение прав работников. Это все будет предметом межгосударственных переговоров", – отметил Ардановський.

Также министр отметил, что приезд украинцев в Польше на работу является хорошей возможностью, чтобы подружиться.

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"Это прекрасная возможность, чтобы лучше познакомиться. Ведь у нас похожая речь, в подавляющем большинстве мы христиане. Нужно познать себя и образ мышления, чувствительность и на этом строить дружеские отношения. Лучшего времени не будет", – подчеркнул Ардановский.

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Напомним, на этой неделе посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что граждане Украины, которые едут в соседнюю страну работать, пройдут тестирование на коронавирус за средства государства.