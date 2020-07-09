В Польше двух украинцев подозревают в краже на стройке

Общие убытки оцениваются почти в полмиллиона гривен

Польская полиция Фото из открытых источников

В Варшаве арестовали двух украинцев по подозрению в кражах со взломом на стройках. Об этом сообщило издание RMF24.

Польские правоохранители отмечают, что граждане Украины вероятно украли электроинструменты со стройки на сумму 30 тыс. злотых (примерно 200 тыс. грн). Офицеры нашли мужчин, они обвинения отвергают. Во время обыска в их квартире полицейские обнаружили несколько порций марихуаны и психотропного вещества.

В машине украинцев были спрятаны лом, плоскогубцы и рабочую одежду для взлома. В квартире нашли чемодан с частями профессионального звукового оборудования.

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В полиции обвиняют мужчин и в других кражах, общая сумма которых – более 68 тысяч злотых (более 450 тыс. грн). Также оказалось, что парни связаны со взломом и кражей электроинструментов в других местах. Как отметили в полиции, преступления совершались в начале апреля этого года.

Сейчас украинцам объявили о подозрении в четырех кражах, одному из них еще приписывают хранение наркотиков. Их задержали на три месяца, если вина мужчин будет доказана, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Польше заявили, что права украинских заробитчан нужно урегулировать межправительственным соглашением. Там считают, что сейчас необходимо давать большие гарантии, большую безопасность и соблюдение прав работников.