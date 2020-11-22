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В полиции объяснили, при каких условиях украинцев будут штрафовать за отсутствие маски

С 21 ноября украинцев будут штрафовать за отсутствие маски Фото из открытых источников

Нарушителям карантина грозит штраф до 255 гривен

В Украине с 21 ноября начали действовать новые санкции за нарушение карантина в виде штрафов до 255 грн для граждан, находящихся в общественных местах или транспорте без защитных масок. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

"Согласно нововведениям, полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте выносить решение в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без надетых масок или респираторов", - отметили в полиции. 

В частности, сначала гражданам без масок сделают замечание и попросят надеть маску. Однако, в случае отказа нарушителям карантина могут выписать штраф. 

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"В первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание. И только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя", - разъяснил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об административной ответственности за пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств защиты.

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