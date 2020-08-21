В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана

В пилотном проекте усиления безопасности примут участие 10 пар поездов

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"Укрзализныця" запускает пилотный проект по внедрению военизированной охраны в поездах. Об этом сообщила пресс-служба компании в ответ на запрос "Суспільного".

Отмечается, что сейчас охранники для безопасности пассажиров будут сопровождать только 10 пар поездов. Военизированная охрана будет действовать совместно с поездной бригадой в случае нарушений пассажирами правил поведения.

В "Укрзализныце" заявили, что компания обращалась в полицию с просьбой сопровождать поезда, но не получила никакого ответа. "Это будет ведомственная военизированная охранная, конечно же за счет "Укрзализныци", - рассказали в пресс-службе.

Важно, что на железной дороге уже есть такая охрана, но раньше она сопровождала лишь грузовые поезда. "На этом этапе мы выбирали те поезда, которые, по нашему мнению, имеют наибольший спрос, или те, где конечно же, частые случаи", – говорится в комментарии.

Напомним, ночью 31 июля в поезде сообщением "Мариуполь-Киев" неизвестный мужчина без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. На помощь женщине никто не пришел, она смогла спрятаться вместе с ребенком у проводника соседнего вагона.

В тот же день, Соломенский районный суд Киева арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в нападении и попытке изнасилования Анастасии Луговой. Кроме того, в связи с избиением женщины ряд работников "Укрзализныци" пообещали уволить.