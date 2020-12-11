В плену на территории ОРДЛО находится 241 гражданин Украины, - Денисова

Людмила Денисова и британский посол Мелинда Симмонс Facebook-страница Людмилы Денисовой

Также она подчеркнула, что пока невозможно осуществить мониторинг соблюдения их прав и условий содержания

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время рабочей встречи с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс заявила, что сейчас в плену на временно оккупированных территориях Донбасса находится 241 гражданин Украины. Об этом омбудсмен написала на своей странице в Facebook.

"Проинформировала что в плену на временно оккупированных территориях Донбасса находится 241 гражданин Украины. Осуществить мониторинг соблюдения их прав и условий содержания в местах несвободы остается пока невозможным", - отметила Денисова.

Кроме этого, она рассказала, что попросила Симмонс обратиться в Международный Комитет Красного Креста для увеличения усилий для их допуска на неподконтрольные территории.

Также Денисова призвала британского посла обратиться с просьбой к представителям ее страны 16 декабря во время голосования поддержать Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

Напомним, ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что вопрос размещения миротворцев Организации Объединенных Наций на Донбассе не обсуждается, поскольку Россия может использовать право вето в Совбезе ООН.