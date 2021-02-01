В ПФУ рассказали, как избежать ошибок при подсчете страхового стажа

Чаще всего ошибки случаются в номерах и паспортных данных лиц, которые отказались от регистрационного номера учетной карточки плательщиков налогов

В Пенсионном фонде разъяснили украинцам, как случайно не потерять страховой стаж Фото из открытых источников

В Пенсионном фонде предупредили, что при подсчете страхового стажа бухгалтеры и руководители могут допускать ошибки в отчетности, что приводит к потере стажа застрахованного лица. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

В частности, чаще всего ошибки опускают в номерах и паспортных данных лиц, которые отказались от регистрационного номера учетной карточки плательщиков налогов по религиозным убеждениям. Кроме того, проводится неправильное отображение переходных сумм больничных и отпускных.

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"Есть случаи неотражения лица в отчетности или начисления заработной платы меньше минимально установленного размера. Каждое из этих нарушений приводит к потере стажа застрахованным лицом", - говорится в сообщении.

В Пенсионном фонде заверили, что каждый месяц проводят работу с предприятиями и организациями по исправлению ошибок. В то же время там отметили, что личный контроль и проверка гражданами персональных данных поможет избежать ошибок в подсчете и потери страхового стажа.

Напомним, недавно в Пенсионном фонде предупредили, что в связи с изменением требований к получению пенсионного стажа в 2021 году часть украинцев рискуют остаться без выплат.