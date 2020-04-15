В ПФУ презентовали мобильное приложение для пенсионеров: Как он работает

Пенсионный фонд Украины Фото из открытых источников

ПФУ прописал инструкцию, как его скачать и пользоваться

В Пенсионном фонде Украины представили мобильное информационное приложение для пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отмечают, с помощью этого приложения не выходя из дома можно получить различную информацию. В частности:

ознакомиться с информацией относительно приобретенного страхового стажа, уплаты работодателями страховых взносов;

просматривать информацию в Электронном реестре листков нетрудоспособности и сведения о трудовой деятельности;

воспользоваться услугой “Пенсионный калькулятор”, который поможет рассчитать будущую пенсию по возрасту;

подать заявление на назначение или перерасчет пенсии, в том числе по принципу “одно посещение”;

просмотреть информацию электронной пенсионного дела (если Вы пенсионер);

обращаться в Пенсионный фонд со своими вопросами и получать на них ответы.

Следовательно, для загрузки приложения нужен только телефон (или планшет) с подключением к сети Интернет. В прессслужба расписали пошаговую инструкцию загрузки приложения:



Шаг 1: Версии мобильного приложения для устройств с операционными системами Android и IOS размещены в Google Play и AppStore соответственно.

Шаг 2: Нажав опцию “установить”, абсолютно бесплатно устанавливаем его на телефон .

Шаг 3: Открыв мобильное приложение, будет предложено выбрать варианты входа в личный кабинет.

В приложении есть несколько таких способов входа:



с помощью квалифицированной электронной подписи. Для этого он должен быть сохранен в Вашем телефоне. Также нужно из предложенного перечня выбрать аккредитованный центр сертификации ключей (АЦСК), что выдал электронный ключ, и оставить отметку, кем Вы являетесь: “физическим” или “юридическим” лицом;

с помощью GovID. Если выбираете этот способ, открывается панель, где предлагается осуществить вход, выбрав из предложенного перечня банк, в котором Вы обслуживаетесь. После этого необходимо ввести номер банковской карточки, и Вам сразу поступит смс-сообщение с шестью цифрами, которые нужно ввести в поле на экране;

с помощью регистрации. Для этого требуется личное посещение Пенсионного фонда, где выдадут логин и пароль. Однако, сегодня это не актуально;

с помощью электронного пенсионного удостоверения, если оно у Вас имеется.

После быстрой процедуры регистрации открывается перечень услуг, которые возможно получить через мобильное приложение “Пенсионный фонд”.

Ранее Пенсионный фонд Украины предоставил разъяснение относительно того, как будет происходить индексация пенсий.