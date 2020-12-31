В первый день нового года Украину накроет дождями: Где больше всего будет бушевать непогода

1 января 2021 года украинцев ждут дожди Фото из открытых источников

Средняя температура воздуха составит +6 градусов

В первый день нового года прогнозируют дожди на большей части территории Украины. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Дождливо в северных, южных и западных регионах страны. Осадки обойдут только Донецкую и Луганскую области.

Также украинцам не стоит ожидать морозов, ведь первый день Года Быка будет теплым. Средняя температура воздуха будет колебаться от 4 до 6 градусов тепла на западе Украины и от +2 до +4 – на востоке. Значительно теплее будет в центральной и северной областях Украины, там, по данным синоптиков, до 9 градусов выше нуля. Юг страны порадует украинцев 12 градусами тепла.

В Киеве 1 января будет как никогда теплым и дождливым: от +6 до +8 градусов. А в Крыму столбик термометра поднимется до 12 градусов тепла, впрочем, тоже не обойдется без дождя.

Небольшие заморозки ночью ожидаются в восточных регионах. В других областях страны средняя температура составит 4 градуса тепла.

Первый день января 2021 года будет теплым Фото Украинский гидрометцентр

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