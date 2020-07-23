В Переяславе археологи нашли четыре древних захоронения. Фото

Древние захоронения дотируются концом Х века, а некоторые относятся к XVIII веку

В городе Переяславе Киевской области в ходе археологических раскопок были обнаружены древние захоронения, а также костяные, керамические и глиняные изделия. Некоторые их них относятся к XVIII веку, а самые древние артефакты - к концу Х века, передает "Переяслав.City".

Согласно сообщению, раскопки велись по адресу проспект Красноармейцев, 26-а. Эта территория относится к "окольному граду" периода Киевской Руси и так называемому "нижнему" городу в XVII-XVIII веках, и имеет охранный статус памятника археологии национального значения.

"В северо-восточной части раскопа нашли четыре древних захоронения: два принадлежат взрослым людям, еще одно девушке-подростку и новорожденному. Одно из взрослых захоронений частично повреждено уже в советское послевоенное время, когда от соседней многоэтажки прокладывали трубу канализации. Все захоронения совершены по христианскому обряду - уложены головами на запад", - отметил кандидат исторических наук, заведующий научно-исследовательского сектора "Археологическая экспедиция" Национального историко-этнографического заповедника "Переяслав" Александр Прядко.

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Он добавил, что изначально все указывало на то, что захоронение девушки - времен Киевской Руси, поскольку в погребении нашли бронзовый бубенчик, пирофилитовое пряслице и бусины. Но эту гипотезу полностью опровергла следующая находка: когда расчистили место захоронения тщательнее, на груди у девушки-подростка обнаружили три нательных медных крестика, форма которых свидетельствует, что это - ХVІІІ век.

"Но, конечно же, намного ценнее для нас есть находки более раннего периода. Мы здесь обнаружили очень много костяных изделий со следами обработки. Есть и такие, которые хорошо сохранились: расческа, проколка, шило. Складывается впечатление, что здесь работал мастер в древнерусский период. Инструменты или предметы обихода из костей животных были популярны в тот период, ведь металлические были значительно дороже", – рассказал археолог.

Кроме того, исследователи обнаружили много керамики разных периодов. Древнейшие и самые редкие - конца Х века, то есть времени основания Переяслава князем Владимиром.

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Ранее сообщалось, что во время раскопок на Мамай-Горе в Запорожской области исследователи обнаружили ряд древних артефактов. В частности, были найдены фрагменты венчика большой корчаги, орнаментованной пальцевыми защепками, фрагменты жаровни, кости крупного и мелкого рогатого скота, обломок челюсти хищного животного и др.