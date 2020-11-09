В ОРЛО отказались открывать новые КПВВ в Счастье и Золотом

КПВВ на Донбассе Фото из открытых источников

Там всю новость положили на украинскую сторону из-за якобы невыполненных договорных обязательств

В "ЛНВ" решили не открывать со своей стороны новые КПВВ "Счастье" и "Золотое" 10 ноября. Об этом сообщила представительница формирования Ольга Кобцева в эфире радиостанции "Вести плюс Луганск", передают "Новости Донбасса".

"Завтра в 9:00 по московскому времени, в 8:00 по киевскому времени пункты пропуска "Луганск - Счастье" и "Первомайск - Золотое" не откроются", - сказала она.

При этом Кобцева обвинила в сложившейся ситуации украинскую сторону. По ее словам, в Трехсторонней контактной группе делегация Украины якобы не выполнила договорные обязательства.

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Ранее сообщалось, что со вторника, 10 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил будет возобновлена работа всех контрольных пунктов въезда-выезда.