В ОРДО создали свой футбольный клуб и назвали "Шахтер"

Команда "Шахтер" из ОРДО Фото из открытых источников

Команда уже выступает на чемпионате " ДНР"

В Донецке появилась футбольная команда под названием ФК "Шахтер", которая уже выступает в чемпионате "ДНР", но никакого отношения к нынешнему чемпиону Украины футбольному клубу "Шахтер", который сегодня будет играть с "Реалом", эта команда не имеет. О появлении "Шахтера" в Донецке сообщают СМИ "республики".

"В Донецке появился новый футбольный клуб. Для команды специально было выбрано привычное для дончан название для восстановления исторической справедливости", - говорится в сообщении.

Дебютом для нового клуба стало участие в первом в "ДНР" зимнем футбольном "первенства".

"Гендиректор команды Руслан Чередников заявил, что игроками являются воспитанники местных футбольных школ. "Это бренд Донбасса. Здесь играют воспитанники уже республиканских футбольных школ. То есть-наши местные. Это тот" Шахтер ", который был еще при Советском союзе", - заявил "генеральный директор" вновь созданного "Шахтера".

Комментариев от украинского "Шахтера" пока нет.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 сентября ушел из жизни известный игрок, эксфорвард донецкого " Шахтера" Сергей Ателькин.