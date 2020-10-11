В ОРДО детей бессрочно переводят на дистанционное обучение

Школьников и студентов с ОРДО переводят на дистанционное обучение Фото из открытых источников

Школьники и студенты с понедельника будут учится дома

В непризнанной "ДНР" приняли решение перевести учебные заведения на дистанционное обучение "до особого распоряжения". Об этом 10 октября сообщил портал "Донецкие новости" со ссылкой на "штаб по предупреждению распространения коронавируса".

Как отмечается, образовательные учреждения в отдельных регионах Донецкой области переведут на дистанционное обучение с понедельника 12 октября.

"Принято решение, что с 12 октября 2020 года и до особого распоряжения руководители организаций и учреждений всех форм собственности, предоставляющие образовательные услуги, должны обеспечить организацию образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", – говориться в заявлении так называемого "штаба".

Напомним, недавно представитель уполномоченной Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский сообщал, что ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в неподконтрольных украинскому правительству районах Донецкой и Луганской областей критическая.

В частности, больницы там переполнены, средств индивидуальной защиты в аптеках не хватает, а истинное количество больных коронавирусом умалчивают.