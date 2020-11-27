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В ОРДЛО в российскую армию начали призывать граждан с паспортом РФ

Фото из открытых источников

В то же время люди, которые получат российские паспорта, не имеют социальных гарантий

Граждан с отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, которые имеют российские паспорта, уже начали призывать в Вооруженные силы Российской Федерации. Об этом заявил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, сообщает Укринформ

"Еще в начале 2019 года в январе офис Уполномоченного (ВРУ по правам человека, – ред.) заявлял, что РФ готовится к паспортизации местного населения. В мае 2019 года в ОРДЛО начали выдавать уже российские паспорта... И сейчас там наращивается потенциал выдачи этих паспортов. И уже, как мне докладывают правозащитники, есть граждане, которые получили российские паспорта, и их уже призывают в ВС РФ", - рассказал Лисянский во время презентации отчета "Интеграционные процессы Российской Федерации в ОРДЛО".

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Кроме этого, он отметил, что у человека, получившего такой "псевдороссийский паспорт", нет социальных гарантий, как, например, право на пенсию, однако есть обязанность служить в регулярной армии РФ.

По словам представителя, в отчете также изложены факты, как детям 15-16 лет, то есть ученикам школ ОРДЛО 9-11 класса, ускоряют выдачу паспортов так называемых НВФ, для того, чтобы они быстрее получили так называемые паспорта РФ.

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Напомним, на заседании 25 ноября Кабинет министров расширил перечень паспортов Российской Федерации, которые не признает украинская сторона.

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