В ОРДЛО в российскую армию начали призывать граждан с паспортом РФ

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В то же время люди, которые получат российские паспорта, не имеют социальных гарантий

Граждан с отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, которые имеют российские паспорта, уже начали призывать в Вооруженные силы Российской Федерации. Об этом заявил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, сообщает Укринформ.

"Еще в начале 2019 года в январе офис Уполномоченного (ВРУ по правам человека, – ред.) заявлял, что РФ готовится к паспортизации местного населения. В мае 2019 года в ОРДЛО начали выдавать уже российские паспорта... И сейчас там наращивается потенциал выдачи этих паспортов. И уже, как мне докладывают правозащитники, есть граждане, которые получили российские паспорта, и их уже призывают в ВС РФ", - рассказал Лисянский во время презентации отчета "Интеграционные процессы Российской Федерации в ОРДЛО".

Кроме этого, он отметил, что у человека, получившего такой "псевдороссийский паспорт", нет социальных гарантий, как, например, право на пенсию, однако есть обязанность служить в регулярной армии РФ.

По словам представителя, в отчете также изложены факты, как детям 15-16 лет, то есть ученикам школ ОРДЛО 9-11 класса, ускоряют выдачу паспортов так называемых НВФ, для того, чтобы они быстрее получили так называемые паспорта РФ.

Напомним, на заседании 25 ноября Кабинет министров расширил перечень паспортов Российской Федерации, которые не признает украинская сторона.