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В ОРДЛО от COVID-19 умерли 265 человек, - ООН

Сергей Карпухин/ТАСС

Прогнозируется, что с наступлением холодов ситуации в ОРДЛО будет стремительно ухудшаться

В оккупированных районах Донбасса от коронавируса умерли 265 человек, ситуация продолжает ухудшаться. Об этом сообщила пресс-служба Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

"По последним данным, на неподконтрольных правительству районах зарегистрировано 4 888 случаев заражения коронавирусом, 265 человек скончались", - говорится в сообщении.

По данным ООН, каждый день в больницы попадает около 700 человек, которые остаются там на длительное лечение. В организации считают, что в скором времени это приведет к тому, что система здравоохранения перестанет справляться с наплывом зараженных.

Прогнозируется, что с наступлением холодов ситуации в ОРДЛО будет стремительно ухудшаться.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на этой неделе Украина может пересечь отметку в 5 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. В то же время он спрогнозировал, что количество больных будет и в дальнейшем стремительно расти, и призвал граждан "пересмотреть свое отношение к коронавирусным правилам".

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