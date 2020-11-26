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В ОП заявили, что до 20 декабря обеспечат 80% коек кислородом

Кирилл Тимошенко Фото из открытых источников

По словам Тимошенко, процент коек с кислородом трудно увеличить быстро, ведь параллельно в больницах растет количество койко-мест

Министерство здравоохранения и Офис президента имеют цель до 20 декабря обеспечить 80% коек кислородом для больных COVID-19. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает пресс-служба ОП.

"У нас есть задача – думаю, мы ее выполним – до 20 декабря обеспечить 80% коек кислородом. Сейчас этот показатель - практически 50%. И мы его увеличиваем", – сказал Тимошенко.

По его словам, процент коек с кислородом трудно увеличить быстро, ведь параллельно в больницах растет количество койко-мест.

В то же время он отметил, что за борьбу с коронавирусом отвечает как Министерство здравоохранения, так и местная власть, которая несет часть ответственности в связи с децентрализацией.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас в украинских больницах более 16 тыс. коек обеспечены кислородом

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