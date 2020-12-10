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В ОП рассказали, когда предпринимателям начнут выдавать по 8 тыс. гривен

Юлия Ковалив Фото: Офис президента

Замглавы ОП подчеркнула, что все заявки нужно будет подать до 23 декабря

В начале следующей недели владельцы ФЛП смогут начать подавать заявки на получение материальной помощи в размере 8 тысяч гривен. Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в эфире канала "Украина 24".

"Вчера (9 декабря - ред.) правительство приняло соответствующие постановления, которые позволят имплементировать те законы, которые еще на прошлой неделе президент подал в парламент, парламент их быстро проголосовал", - сказала Ковалив.

Замглавы ОП подчеркнула, что все заявки нужно будет подать до 23 декабря. А если человек болеет, то это можно сделать в электронной форме.

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Напомним, 4 декабря народные депутаты приняли законопроект №4429, в соответствии с которым физические лица-предприниматели смогут получить по 8 тысяч грн единовременного пособия. Известно, что законопроект поддержали 297 нардепов из 225 необходимых.

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