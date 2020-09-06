В ООС пригрозили "ответом всеми силами и средствами" в случае агрессии НВФ

Владимир Кравченко RadioSvoboda.org (RFE/RL)

В штабе ООС обвинения главаря "ДНР" назвали провокацией и заявили, что будут защищаться в случае наступления

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко отреагировал на угрозы главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина об открытии огня по позициям Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Так, накануне главарь самопровозглашенной республики заявил, что Украина разместила свои укрепления вблизи линии разграничения.

Однако, по словам Кравченко, украинская сторона не размещала никаких новых инженерных сооружений вблизи населенного пункта Шумы и не нарушала договоренностей.

"Это обвинение не соответствует действительности и является провокационным, и несет за собой политическую составляющую, которая имеет целью срыв договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 года Трехсторонней контактной группой", - отметил он.

Кроме этого, командующий ООС подчеркнул, что в случае атаки со стороны вооруженных формирований украинская сторона откроет ответный огонь в рамках конституционного права на защиту.

"Командование Объединенных сил оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами", - заявил Владимир Кравченко.

Напомним, накануне, 5 сентября, главарь так называемой " ДНР " Дениса Пушилин приказал НВФ открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины из-за якобы размещения укреплений подразделений Объединенных сил вблизи Шумов.