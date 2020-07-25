В ООС начали подготовку к всеобъемлющему прекращению огня

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По масштабу, подобных мероприятий не было за весь период проведения операции

Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, которое вступает в действие с 27 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Так, начиная с 00:01 27 июля, на каждой из позиций ООС будет установлен дополнительный контроль. За прекращением огня будут следить специально командированные украинские военнослужащие. Отмечается, что это позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить вероятные провокации. Кроме этого, это не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует статья 51 Устава ООН.

"Мы четко осознаем, что на некоторых участках линии разграничения могут произойти различные провокационные действия противника с целью сорвать перемирие. Так уже неоднократно происходило: предыдущие договоренности о прекращении огня более чем за шесть лет боевых действий на Донбассе позволяли говорить об уменьшении количества обстрелов лишь определенное время", - отметили в ООС.

Также штаб операции восстанавливает практику информирования общественности о текущей ситуации через уполномоченного представителя. Кроме этого, на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп СМИ.

По данным штаба, подобных по масштабу мероприятий не было за весь период проведения операции.

Напомним, накануне, 24 июля, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 9 раз обстреляли украинские позиции из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов, пулеметов и стрелкового вооружения.