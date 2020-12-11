В ООН заговорили о самом большом экономическом спаде в мире за 80 лет
Генсекретарь ООН напомнил, что ответ стран на пандемию не был скоординирован
Последствия пандемии COVID-19 могут повлечь сильнейший экономический спад в мире за последние 80 лет. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Социальный и экономический ущерб от пандемии огромен и продолжает расти. Нет такой вакцины, которая могла бы исправить уже нанесенный вред. Мы стоим перед лицом сильной глобальной рецессии за восемь десятилетий. Растет уровень крайней бедности и угрозы голода", - сказал Гутерреш.
По его словам, "причиной такой ситуации стало неравенство и несправедливое устройство уже существовавшего общества", которые лишь выявила пандемия.
Он напомнил, что ответ стран на пандемию не был скоординирован, поэтому мир должен выучить этот урок и не допустить его повторения при распределении вакцины.
Напомним, ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавируса мировая экономика упадет до 3,8% в этом году. По прогнозам экспертов, ожидается, что спад мировой экономики в этом году ухудшится до 3,8%, а дальнейшее ее восстановление в следующем году ухудшится до 4,7%.