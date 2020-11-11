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В ООН считают, что каждый четвертый украинец столкнется с бедностью из-за пандемии

Фото из открытых источников

У 40% украинских семей как минимум один член потерял работу

Каждый четвертый украинец столкнется с бедностью и значительным падением доходов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных дел в Украине.

Согласно документу, с начала пандемии около 80% домовладений потеряли доходы. В то же время у 40% украинских семей как минимум один член потерял работу.

"Украина может столкнуться с самой худшей рецессией за последнее десятилетие, в результате чего более 9 миллионов человек окажутся в бедности", - говорится в сообщении.

В ООН отметили, что ситуация с распространением коронавируса в Украине продолжает ухудшаться.

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Напомним, Всемирный банк прогнозирует глубокую рецессию мировой экономики из-за коронавируса. В результате кризиса до 60 миллионов человек по всему миру могут оказаться в крайней бедности.

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