В ООН считают, что изменение климата ежегодно может стоить миру 20 млрд долларов
За последние 50 лет экономический ущерб от стихийных бедствий составил 3,6 триллиона долларов
Эксперты ООН подсчитали, что к 2030 году изменения климата будут стоить миру около 20 миллиардов долларов ежегодно. Соответствующий отчёт опубликовала пресс-служба Организации.
"За последние 50 лет более 11 000 стихийных бедствий были связаны с опасностями, связанными с погодой, климатом и водой, в результате чего 2 миллиона человек погибло, а экономический ущерб составил 3,6 триллиона долларов. Согласно новому межведомственному отчету, в то время как среднее количество смертей, зарегистрированных для каждого бедствия, снизилось на треть за этот период, количество зарегистрированных бедствий увеличилось в пять раз, а экономические потери увеличились в семь раз", - сказано в отчёте.
Так, в 2018 году около 108 миллионов человек нуждались в помощи из-за стихийных катаклизмов. Эксперты считают, что к 2030 году это число может увеличиться почти на 50% при затратах около 20 миллиардов долларов в год.
Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что этот век может стать последним для человечества на Земле, если уже сейчас не начать борьбу с глобальным потеплением.