В ООН представили отчет о "религиозных" нарушениях в Крыму

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Правозащитники убеждены, что в Крыму Российская Федерация не признает свободу религии

Правозащитники представили в ООН информацию о систематических нарушениях свободы вероисповедания в Крыму. Об этом говорится на сайте Крымской правозащитной группы.

Так, по состоянию на май 2020 года в места лишения свободы отправили не менее 65 мусульман. По данным организации, дела против них – сфабрикованы. Тогда как в прошлом году в "деле крымских мусульман" было вынесено 12 обвинительных приговоров. Этих людей отправили в колонию строгого режима на срок от 7 до 17 лет.

Кроме того, правозащитники подчеркнули, что в Крыму также усилили преследования приверженцев религиозной организации "Свидетели Иеговы".

"Россия в нарушение норм международного гуманитарного права распространила запрет деятельности "Свидетелей Иеговы" на территорию оккупированного Крыма, несмотря на то, что в Украине эта организация не запрещена и не считается экстремистской", – говорится в отчете.

В частности, в мае-июне 2020 года сторонников "Свидетелей Иеговы" Сергея Филатова из Джанкоя и Артема Герасимова из Ялты приговорили к шести годам колонии общего режима за религиозные убеждения.

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Кроме этого, правозащитники сообщили о ликвидации нескольких десятков украинских православных приходов в Крыму.

"Департамент Министерства юстиции РФ по Крыму" отказал в регистрации православной парафии Украинской церкви. Также в 2019 году была предпринята попытка захватить главный храм этой религиозной общины - Собор Святых Апостолов Владимира и Ольги в Симферополе", – отметили в организации.

По словам экспертов КПГ, в Крыму Российская Федерация не признает свободу религии и позволяет деятельность религиозных общин в зависимости от уровня их лояльности к российской власти.

Напомним, недавно Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявило, что Российская Федерация продолжает политику принудительной паспортизации граждан Украины в Крыму.