В Минэнерго рассказали, планируют ли повышение тарифов на электроэнергию в окрябре

Фото из открытых источников

В министерстве напомнили, что цена на электрическую энергию для населения является самой низкой среди всех стран Европы

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины опровергло информацию о якобы повышение тарифов на электроэнергию в октябре. Соответствующее заявление разместила пресс-служба Министерства.

"В средствах массовой информации распространяется недостоверная информация о повышении тарифов на электрическую энергию для населения с 1 октября текущего года. Минэнерго и правительство неоднократно отмечали, что в условиях сложной социально-экономической ситуации цена электрической энергии для населения до конца текущего года будет оставаться неизменной", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что цена на электрическую энергию составляет (с НДС):

до 100 кВт/ч - 90 коп. за кВт/ч,

свыше 100 кВт/ч - 168 коп. за кВт/ч.

Отмечается, что цена на электрическую энергию для населения в Украине не пересматривалась с 2017 года и сейчас является самой низкой среди всех стран Европы. В том числе - в 1,2-2 раза ниже чем в соседних с Украиной странах.

Напомним, ранее национальная газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на голубое топливо в рамках тарифа "Годовой". Так, годовой тариф предусматривает, что за кубометр газа потребителям придется отдать 4,73 гривни с НДС и без учета доставки. Отмечается, что подключение к этому тарифу будет доступно с 15 августа 2020 года.