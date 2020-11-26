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В Окружной админсуд Киева уже поступило семь исков об обжаловании "карантина выходного дня":

Фото из открытых источников

Таким образом каждый четвертый иск к правительству касается "карантина выходного дня"

Канцелярия Окружного административного суда города Киева зарегистрировала уже семь исков, в которых истцы просят отменить установленный Кабинетом министров "карантин выходного дня". Об этом сообщает пресс-служба ОАСК

Согласно сообщению, за последние два дня с такими требованиями в суд обратился Луцкий городской совет, КП "Тернопольская кинокомиссия" и Тернопольская областная общественная организация "Предприниматели Галичины".

Как отмечается, ответчиком в указанных исках выступает Кабинет министров Украины. Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по указанным административным искам.

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Также в ОАСК уточнили, что всего с 12 ноября 2020 года в суд поступило уже семь исков, в которых полностью или частично обжалуется постановление Правительства от 11 ноября 2020 года об установлении дополнительных ограничений во время выходных.

Таким образом, каждый четвертый иск к Кабинету Министров Украины, поступившый в суд за последние две недели, касается локдауна выходного дня.

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Напомним, ранее в Окружной административный суд Киева с иском к КМУ обратился житель Черниговской области, который требует отменить "карантин выходного дня" и взыскать с правительства моральный ущерб в размере 500 тыс. гривен

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