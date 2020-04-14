В около 5% больных на коронавирус болезнь начинается с отека легких, – инфекционист

Ольга Голубовская Скриншот видео

При полном здоровье

В около 5% больных коронавирусом COVID-19 болезнь начинается с отека легких, притом при полном здоровье.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK во время включения заявила член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, ведущий врач-инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.

Ольга Голубовская отметила, что в около 5% больных на коронавирус болезнь начинается с отека легких при полном здоровье – люди ни на что не жалуются, у них не повышается температура и прочее. С ее слов, таких больных можно выявить в очагах болезни.

"Здесь нужно обучать, конечно, и семейных врачей. Вы знаете, очень трудно работать. Вот реально мы работаем просто круглосуточно, потому что помимо того, что приходится стоять постоянно у постели больного для того, чтобы понимать, что происходит, анализировать свой опыт, мировой опыт. Постоянно надо менять различные государственные документы, приказы (мы их уже несколько раз меняли). Нужно алгоритмы постоянно менять для семейного врача. Не хватает ресурсов, не хватает средств индивидуальной защиты... Поэтому здесь - только слаженная работа государственной машини", – заявила Ольга Голубовская.

Напомним, по состоянию на 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.

Как сообщалось, в Офисе президента заявили, что в областях проверят готовность больниц к приему больных на коронавирус и как выполняется протокол лечения таких больных. Кроме того, каждый случай смерти от болезни будет изучен подробно.