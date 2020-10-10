В оккупированном Крыму зафиксировали очередной антирекорд по количеству новых случаев COVID-19

За сутки COVID-19 зарегистрировали у 157 жителей полуострова

Фото из открытых источников

За прошедшие сутки, 9 октября, в оккупированном Крыму зарегистрировали 157 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что стало новым антирекордом на полуострове. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на так называемого "главу Крыма" Сергея Аксенова.

Отмечается, что 130 случаев выявили при обращении жителей полуострова за медицинской помощью, еще 27 – среди контактных лиц с ранее зарегистрированными больными. По данным незаконной администрации, сейчас в Крыму зафиксировано 5710 случаев COVID-19.

В то же время 3443 человека смогли побороть недуг, а 82 пациента умерли от осложнений. Предыдущий антирекорд на аннексированном полуострове составлял 140 случаев за сутки.

В Севастополе от начала пандемии зарегистрировали 1253 случаи COVID-19. Сейчас на лечении находятся 311 человек. Выздоровели 829 жителей города, а 36 людей скончались.

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Напомним, за прошедшие сутки, 9 октября, в Украине подтвердили 5728 новых случаев коронавирус COVID-19, еще 108 больных умерли в результате осложнений.

Несмотря на резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, глава Минздрава Максим Степанов заверил, что жесткий карантин вводить не будут "ни в коем случае".