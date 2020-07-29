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В оккупированном Крыму хотят запустить 25-метровый желто-синий стяг ко Дню флага Украины

Флаг Украины Фото из открытых источников

Организаторы убеждены, что это поднимет дух крымчан

В Крыму планируют ко Дню государственного флага Украины запустить 25-метровый украинский стяг над территорией оккупированного Россией полуострова. Об этом сообщила общественная активистка Наталья Лютикова в Facebook.

"Друзья, а давайте сделаем хорошее дело на День флага Украины! Запустим огромный 25-метровый сине-желтый флаг над оккупированным россиянами Крымом. Поднимем дух нашим соотечественникам на полуострове", – написала она.

Отметим, День государственного флага Украины отмечается ежегодно 23 августа.

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Напомним, в июне по случаю Дня Конституции волонтеры, переселенцы и военнослужащие гражданско-военного сотрудничества выпустили 15-ти метровый флаг в сторону неподконтрольного Донецка.

К слову, в прошлом году в аннексованном Крыму раскрасили в цвета государственного флага Украины надпись "Ялта" на бетонном потолке отеля "Ялта-Интурист".

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