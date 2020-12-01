В ОГП состоялось торжество по случаю Дня работников прокуратуры: Президент и глава правительства приняли в нем участие

Офис Генпрокуратура

Во вторник, 1 декабря 2020 года, в Офисе Генерального прокурора состоялись торжества по случаю Дня работников прокуратуры. Участие в праздничных мероприятиях приняли Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава Офиса Президента Андрей Ермак, народные депутаты Украины, сообщает пресс-служба ОГП.

В приветственном слове генеральный прокурор Ирина Венедиктова отметила, что в этом году приложены максимальные усилия для восстановления мощной государственной институции и выстраивания прокуратуры по лучшим международным стандартам.

Офис Генпрокуратура

"Конечно, все это было бы невозможным без инициированной Президентом Украины реформы органов прокуратуры, которая стала основополагающим шагом на пути к совершенно новой модели прокуратуры. В этот праздничный день я могу смело заверить каждого в том, что мы, несмотря на все вызовы, решительно движемся по пути системных изменений. Реформа будет завершена, и ведомство заработает на полную мощность, ведь от каждого из нас зависит, какой быть Украине сегодня и в будущем. Поэтому я желаю всем нам сил, вдохновения и выдержки на пути к новым свершениям и победам", – заявила Генеральный прокурор.

Президент Украины подчеркнул, что на обновленную прокуратуру общество возлагает большие надежды.

"Я как Президент искренне желаю вам оправдать их, никогда не терять свою веру в закон и справедливость, действовать решительно, быстро, разрушить все стереотипы и добиться исторических успехов в службе на благо нашего государства. Ну и, конечно, – крепкого здоровья вам и вашим семьям", – сказал Глава государства.

Владимир Зеленский также вручил работникам прокуратуры государственные награды.

"Благодаря таким работникам прокуратуры были привлечены к ответственности десятки преступников. А сотни миллионов гривен возмещено, возвращено или сэкономлено государственному бюджету. А самое главное - это именно те правоохранители, которые ежедневно "лупають сю скалу". И доказывают, что честный и профессиональный прокурор в Украине – это не миф, не фантастика и не исключение из правил", – отметил Президент.

Ирина Венедиктова поблагодарила работников прокуратуры за результаты работы и неутомимый труд. По сравнению с прошлым годом почти вдвое удалось увеличить количество раскрытых преступлений в бюджетной сфере и коррупционных правонарушений; раскрыто втрое больше банд и на треть – преступных группировок; предъявлено исков на сумму в более чем полтора раза больше, в том числе в бюджетной сфере – вчетверо больше.

Отдельно Генеральный прокурор остановилась на активизации эффективной координации деятельности всех органов правопорядка, с ориентировкой на надлежащую работу без каких-либо конфликтов и противостояний. Ирина Венедиктова добавила, что в этом году удалось начать системную работу по искоренению давления на бизнес и запустить в действие долгожданный институт уголовных проступков, который только за 5 месяцев существования уже показал свою эффективность.

От имени правительства прокуроров поздравил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пожелав успехов и процветания.

Офис Генпрокуратура

Во время торжественных мероприятий лучшим работникам прокуратуры были вручены и ведомственные награды и знаки отличия, а также сертификаты на получение служебного жилья.

Глава государства по приглашению Генерального прокурора посетил музей прокуратуры, который заработал к празднику, осмотрев экспозицию, отражающую историю институции. В ней собраны, в частности, документы, форменная одежда разных времен, стол главного гособвинителя в Нюрнбергском процессе, а также стенды с упоминаниями, личными вещами и фотографиями прокуроров, которые погибли, защищая Родину на Востоке Украины, и другие экспонаты, отражающие работу прокуроров в послевоенные времена, после Чернобыльской катастрофы, в зоне АТО и ООС.