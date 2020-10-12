В Офисе Зеленского назвали три пути получения вакцины от коронавируса

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква Фото из открытых источников

Украина может как покупать препарат у государств-членов ЕС, так и получить ее после производства на украинских предприятиях

Украина может получить вакцину против коронавируса COVID-19 несколькими путями, в том числе в результате производства препарата на украинских мощностях. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью Интерфакс-Украина.

Так, недавно президент Владимир Зеленский отмечал, что в Украине существуют фармацевтические мощности, которые готовы производить такую вакцину в Украине. По словам заместителя главы ОП, если европейским компаниям подойдут украинские производственные мощности, такой препарат быстрее попадет в Украину.

"Очевидно, что производя ее для других стран, мы также будем производить ее для себя по соответствующим соглашениям. Это один путь. Но здесь должны между собой говорить специалисты, фармацевты, посмотреть на наши мощности, оценить их. Я так понимаю, они достаточно мощные, эффективные и современные, но здесь должны говорить специалисты", - отметил Игорь Жовква.

Второй вариант предусматривает покупку Украиной вакцины, предназначенной для государств-членов ЕС. Однако, это возможно при условии избытка препарата в европейских странах.

Кроме этого, существует третий варианты получения вакцины против COVID-19: ввиду того, что Украина присоединилась к соответствующим механизмам относительно государственных закупок, она может быть в очереди из стран-партнеров.

"Эти три пути все являются реальными. Возможно, все из них как раз и будут реализованы. И я думаю, что к тому времени, когда вакцина уже будет произведена, опробована и поставлена на производство, Украина точно не будет пасти задних в получении этой вакцины. Но пока мы говорим лишь о теоретических вещах", - добавил замглавы Офиса президента.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что фармацевтические предприятия Украины способны производить примерно 30-40 миллионов доз вакцины от коронавируса COVID-19 каждый год.