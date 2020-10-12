live
Новости » Общество Читати новину українською

В Офисе Зеленского назвали три пути получения вакцины от коронавируса

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква Фото из открытых источников

Украина может как покупать препарат у государств-членов ЕС, так и получить ее после производства на украинских предприятиях

Украина может получить вакцину против коронавируса COVID-19 несколькими путями, в том числе в результате производства препарата на украинских мощностях. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью Интерфакс-Украина. 

Так, недавно президент Владимир Зеленский отмечал, что в Украине существуют фармацевтические мощности, которые готовы производить такую вакцину в Украине. По словам заместителя главы ОП, если европейским компаниям подойдут украинские производственные мощности, такой препарат быстрее попадет в Украину. 

"Очевидно, что производя ее для других стран, мы также будем производить ее для себя по соответствующим соглашениям. Это один путь. Но здесь должны между собой говорить специалисты, фармацевты, посмотреть на наши мощности, оценить их. Я так понимаю, они достаточно мощные, эффективные и современные, но здесь должны говорить специалисты", - отметил Игорь Жовква. 

Второй вариант предусматривает покупку Украиной вакцины, предназначенной для государств-членов ЕС. Однако, это возможно при условии избытка препарата в европейских странах. 

Новости по теме: Украина имеет мощности для производства вакцины от COVID-19, - Зеленский во время встречи з Джонсоном

Кроме этого, существует третий варианты получения вакцины против COVID-19: ввиду того, что Украина присоединилась к соответствующим механизмам относительно государственных закупок, она может быть в очереди из стран-партнеров.

"Эти три пути все являются реальными. Возможно, все из них как раз и будут реализованы. И я думаю, что к тому времени, когда вакцина уже будет произведена, опробована и поставлена на производство, Украина точно не будет пасти задних в получении этой вакцины. Но пока мы говорим лишь о теоретических вещах", - добавил замглавы Офиса президента.

Новости по теме: Куда летит Спутник V: Работает ли российская вакцина от коронавируса и возьмет ли ее Украина

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что фармацевтические предприятия Украины способны производить примерно 30-40 миллионов доз вакцины от коронавируса COVID-19 каждый год. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В шаге от COVID-катастрофы: Эпидемия коронавируса вышла из-под контроля За сутки в Украине подтвердили 4 348 новых случаев коронавируса COVID-19 Коронавирус у медработников приравнивается к несчастному случаю на производстве, - Минздрав Вакцина от коронавируса появится в Украине в марте, – прогноз врача-эпидемиолога
Loading...

программы канала ZIK

Интересная предвыборная агитация. Тариф по-новому. Пенсии из будущего | Детали недели | 10.10.20
Технология
Коронавирусные антирекорды. Ситуация на Донбассе. Убыточный
Выборы во время пандемии. Долго ли быть правительству Шмигаля? COVID-19 в Украине | Детали дня | 09.10.20
Игорь Мосийчук | Ток-шоу
Анатолий Шарий | Ток-шоу