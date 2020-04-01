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В ОП рассматривают возможность введения "масочного режима" по всей Украине

Селекторное совещание по борьбе с распространения коронавируса Офис президента

Режим могут ввести на период с 6 по 24 апреля

На ежедневном селекторном совещании под председательством президента Украины относительно борьбы с распространением коронавируса шла речь о внедрении “масочного режима” накануне пасхальных праздников по всей территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

“На совещании была рассмотрена возможность введения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режим "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничения количества людей при нахождении на улице. Ведь именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости на коронавирус”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что власти провели переговоры со всеми телевизионными группами по трансляции пасхальных богослужений для предотвращения пика заболеваемости. Пока что только три телеканала не дали ответа относительно таких показов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что правительство должно принять жесткие ограничения посещение парков, скверов, детских площадок, работу некоторых предприятий.

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