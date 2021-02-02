В офисе президента определили, как Украина будет праздновать 30-летие независимости
24 августа состоится праздничный парад с привлечением военной техники
Празднование должно подчеркнуть 30-летие независимости, а все мероприятия должны показать направления развития будущего Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с представителями правительства по выработке единой концепции празднования независимости, передает пресс-служба Офиса президента.
"Должно быть не менее 30 лет опыта, но и взгляд на 30 лет вперед. Важной остается концепция единства и укрепления имиджа Украины как полноправного партнера на международной арене", - сказал Зеленский.
По его словам, 24 августа состоится праздничный парад с привлечением военной техники. После чего будет праздничный концерт.
В ОП отметили, что каждое министерство представит особый, выдающийся проект в своей области, который будет способствовать развитию Украины.
Также правительство намерено провести 23 августа саммит "Крымская платформа" с привлечением международных партнеров.
"Особое внимание мы уделим как 25-летию Конституции Украины, так и 30-й годовщине независимости. Покажем, что украинцам есть чем гордиться", - добавил Зеленский.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина пригласит мировых лидеров на празднование 30-летия независимости, среди них будет и избранный президент США Джо Байден.