В офисе президента определили, как Украина будет праздновать 30-летие независимости

Правоохранители усилили охрану возле Офиса президента Фото из открытых источников

24 августа состоится праздничный парад с привлечением военной техники

Празднование должно подчеркнуть 30-летие независимости, а все мероприятия должны показать направления развития будущего Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с представителями правительства по выработке единой концепции празднования независимости, передает пресс-служба Офиса президента.

"Должно быть не менее 30 лет опыта, но и взгляд на 30 лет вперед. Важной остается концепция единства и укрепления имиджа Украины как полноправного партнера на международной арене", - сказал Зеленский.

По его словам, 24 августа состоится праздничный парад с привлечением военной техники. После чего будет праздничный концерт.

В ОП отметили, что каждое министерство представит особый, выдающийся проект в своей области, который будет способствовать развитию Украины.

Также правительство намерено провести 23 августа саммит "Крымская платформа" с привлечением международных партнеров.

"Особое внимание мы уделим как 25-летию Конституции Украины, так и 30-й годовщине независимости. Покажем, что украинцам есть чем гордиться", - добавил Зеленский.

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Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина пригласит мировых лидеров на празднование 30-летия независимости, среди них будет и избранный президент США Джо Байден.