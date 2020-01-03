В Офисе президента оценили возможность отмены локдауна в январе

С 8 по 25 января в Украине будет действовать жесткий карантин Фото из открытых источников

На решение относительно карантина влияют показатели по эпидемиологической ситуации по состоянию на конец декабря - начало января

В Офисе президента Украины рассказали о возможности отмены жесткого карантина в январе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента.

Как отмечается, на решение по локдауну влияет эпидемиологическая ситуация в начале года. По предварительным данным, январский карантин будет введен.

"Тщательно будут оцениваться показатели конца декабря/первых чисел января. Пока все по графику - локдаун по графику предусматривается", - сообщил источник.

Заметим, в Украине после рождественских праздников, с 8 января, начнет действовать жесткий карантин, который продлится до полуночи 25 января. В этот период заведениям общественного питания запрещено принимать посетителей. Однако они смогут выдавать заказы на вынос или доставлять их по адресу.

Также в период январского локдауна будет работать общественный транспорт.

Напомним, недавно глава Минздрава Максим Степанов отметил, что отменять или переносить жесткий карантин в январе не планируют, несмотря на то, что количество больных коронавирусом в Украине уменьшается.