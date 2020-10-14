В Офисе президента объяснили, почему тему коррупции вынесли на опрос
Путем проведения опроса власть будет пытаться сделать украинскую политику "более современной"
Тему ужесточения наказания за коррупцию в крупных размерах вынесли на общенациональный опрос из-за отсутствия системной эффективной борьбы против нее. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Как отмечается, в Украине годами затягивалось развитие антикоррупционной инфраструктуры, а ряд преступников получали политическое прикрытие.
"Именно это в итоге и позволило в свое время через Конституционный суд отменить статью Уголовного кодекса, которой устанавливалась ответственность за незаконное обогащение", - говорится в сообщении.
Также в Офисе президента отметили, что в течение последних двух лет в Украине был запущен Высший антикоррупционный суд. Кроме этого, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) получило право на прослушивание. Однако, системного эффекта в борьбе с коррупцией в Украине нет.
Учитывая это Владимир Зеленский вынес на опрос такой вопрос.
"Во время инициированного главой государства общенационального опроса 25 октября 2020 года первый вопрос будет касаться именно этой проблемы. Коррупция и как ее искоренить. Пусть свой ответ, с которым политическая среда уже не сможет спорить, дадут все украинцы, которые искренне заинтересованы в том, чтобы избавиться от этого позорного явления", - отметили в ОП.
В то же время у президента подчеркнули, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий. Однако, таким образом власть будет пытаться сделать украинскую политику "более современной".
Напомним, 14 октября Владимир Зеленский объявил первый из 5 вопросов, которые будут вынесены на опрос 25 октября во время местных выборов. В частности, речь идет о введении в Украине пожизненного заключения за коррупцию.