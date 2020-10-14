В Офисе президента объяснили, почему тему коррупции вынесли на опрос

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Путем проведения опроса власть будет пытаться сделать украинскую политику "более современной"

Тему ужесточения наказания за коррупцию в крупных размерах вынесли на общенациональный опрос из-за отсутствия системной эффективной борьбы против нее. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, в Украине годами затягивалось развитие антикоррупционной инфраструктуры, а ряд преступников получали политическое прикрытие.

"Именно это в итоге и позволило в свое время через Конституционный суд отменить статью Уголовного кодекса, которой устанавливалась ответственность за незаконное обогащение", - говорится в сообщении.

Также в Офисе президента отметили, что в течение последних двух лет в Украине был запущен Высший антикоррупционный суд. Кроме этого, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) получило право на прослушивание. Однако, системного эффекта в борьбе с коррупцией в Украине нет.

Учитывая это Владимир Зеленский вынес на опрос такой вопрос.

"Во время инициированного главой государства общенационального опроса 25 октября 2020 года первый вопрос будет касаться именно этой проблемы. Коррупция и как ее искоренить. Пусть свой ответ, с которым политическая среда уже не сможет спорить, дадут все украинцы, которые искренне заинтересованы в том, чтобы избавиться от этого позорного явления", - отметили в ОП.

В то же время у президента подчеркнули, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий. Однако, таким образом власть будет пытаться сделать украинскую политику "более современной".

Напомним, 14 октября Владимир Зеленский объявил первый из 5 вопросов, которые будут вынесены на опрос 25 октября во время местных выборов. В частности, речь идет о введении в Украине пожизненного заключения за коррупцию.