В Офисе президента не исключают введения чрезвычайного положения

Кирилл Тимошенко

Это произойдет, если власть не сможет остановить распространение коронавируса

В координационном совете по противодействию коронавирусу допускают введение чрезвычайного положения в Украине и обсуждали этот вопрос вместе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Украины, секретарь координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, передает "Украинская правда"

"Такая возможность всегда есть. Но мы же смотрим на ситуацию, которая сейчас есть. Сейчас введена чрезвычайная ситуация. По состоянию на сейчас мы считаем меры, которые уже введены, достаточными. Но все равно – ты выходишь на выходных и видишь, сколько людей гуляют в парке, понимаешь? Поэтому мы всех призываем к тому, чтобы они находились дома, меньше гуляли и были всегда в масках", - отметил Тимошенко.

По его словам, введения чрезвычайного положения проговаривали с президентом. Это может произойти тогда, когда власть "без чрезвычайного положения не сможет остановить распространение коронавируса".

Тимошенко отметил, что чрезвычайное положение – это меры, которые могут помогать контролировать ситуацию, а также то, чтобы люди находились дома.

В координационных совещаниях Минздрава вместе с учеными разработали несколько сценариев распространения коронавируса. У них есть оптимистичный, отрицательный и средний.

В сравнении с другими странами, Украина сейчас идет по оптимистичному сценарию развития событий, заверил Тимошенко.

Ранее сообщалось, что ряд стран, в частности Чехия и Румыния продолжат чрезвычайное положение еще на месяц.