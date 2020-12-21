В Офисе генпрокурора прошел позитивный диалог с митингующими верующими

112 Украина

В Офисе генпрокурора приняли верующих, которые проводили митинг "Против Геноцида украинского народа! Защитить Киевский Патриархат" под стенами здания. Акцию организовали ветераны войны (всеукраинское объединение "Вільні козаки"), Комитет освобождения политических узников, от верующих Киевского Патриархата – Ирина Корпан, Алексей Сидоренко, народный депутат VIII созыва Сергей Мельничук. Об этом сообщает "112 Украина".

Организаторы акции уверены, что происходящую в Украине ситуацию можно назвать как геноцид в соответствии с определением геноцида в конвенции ООН, ведь под геноцидом понимаются действия, совершаемые с намерением уничтожить религиозную группу как таковую при причинении серьезных телесных повреждений членам такой группе (ст. 2). Представители ПЦУ не только захватили имущество УПЦ КП, но и физически расправляются с верующими, отмечают активисты.

"Активисты были приняты в Офисе генпрокурора, с ними был очень позитивный диалог, материалы о преступлениях со стороны юридической организации ПЦУ приняты на рассмотрение. Офис генпрокурора не проигнорировал протест верующих, а начал сотрудничество по линии предотвращение преступлений в религиозной сфере. Это хороший сигнал, что церковные рейдеры будут наказаны, а согласно Закону Украины, если будет доказано, что ПЦУ нарушила закон, прокурор может поставить вопрос о ликвидации организации, пропагандирующей насилие", – отмечают организаторы, добавляя, что это первый диалог Офиса генпрокурора с делегацией Киевской Патриархии за эти два года.

Напомним, верующие под стенами Офиса генпрокурора митинговали, считая, что их права категорически нарушаются, поскольку за людей выбирают, в какую церковь им ходить.