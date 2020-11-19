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Десятки больных: В одной из школ Харьковской области зафиксировали вспышку кишечной инфекции

Фото из открытых источников

В лицее проводится дезинфекция и отбор проб воды

В городе Дергачи Харьковской области в лицее №3 в течение двух дней было подтверждено 37 случаев кишечной инфекции. Об этом сообщила директор Харьковского областного лабораторного центра Минздрава Любовь Махота, передает Укринформ.

"Предварительный диагноз гастроэнтероколит, токсикоинфекция. Это острая кишечная инфекция. На текущее время все заболевшие лечатся амбулаторно, а учебное заведение работает. Причины возникновения, факторы и пути передачи инфекции устанавливаются", - сказала Махота.

По ее словам, сейчас уже выявлено 37 больных: учителей и персонала среди них нет.

В то же время в лицее проводится дезинфекция, отбор проб воды и пищевых продуктов, смывов с объектов внешней среды. Лаборатория предоставит ответы через 5-7 дней.

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Напомним, в августе на побережье Азовского моря, в курортном городе Бердянск, обнаружили вспышка острой кишечной инфекции.

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