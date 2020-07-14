В одном из районов Луганской области ликвидировали пожар

Новоайдарский район Луганской области Telegram-канал МВД Украины

Пожар удалось ликвидировать 13 июля

На территории Новоайдарского района Луганской области ликвидировали пожар сухой травы и лесного массива. Об этом сообщила пресс-служба МВД в Telegram.

"Пожар, который возник 6 июля вблизи с. Осколоновка и из-за сильного порывистого ветра распространившегося на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново, 9 июля в 17:40 удалось локализовать, а вчера (13 июля - ред.) в 17:20 - ликвидировать", - говорится в сообщении.

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Напомним, утром 7 июля в Новоайдарском районе Луганской области произошел пожар в местном лесничестве. Для ликвидации бедствия выехали пожарные Луганской, Донецкой, Харьковской и Полтавской областей, а также два самолета из Краматорска, но они не могли тушить огонь, поскольку НВФ не гарантировали безопасность неба.

Позднее глава государства "дал добро" на использование авиации, а премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство окажет помощь пострадавшим гражданам.

Также в среду, 8 июля, на заседании Трехсторонней контактной группы украинская сторона получила гарантии режима безопасности при ликвидации пожаров в Луганской области.

Впоследствии стало известно, что правоохранители рассматривают три версии возникновения пожаров в Луганской области, одна из которых - поджог. Затем в Нацполиции заявили о рассмотрении еще одной версии - попадание снарядов с неподконтрольной украинскому правительству территории.